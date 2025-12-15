L'articolo analizza la strategia di Stellantis e della famiglia Elkann in Italia, evidenziando un approccio che sembra privilegiare il profitto immediato a discapito della presenza e dello sviluppo locale. Attraverso questa prospettiva, si esplorano le implicazioni di un metodo che, secondo alcuni osservatori, potrebbe ricordare un noto modo di agire.

© It.insideover.com - Prendi i soldi e scappa: il metodo di Elkann e Stellantis per l’Italia

La strategia di Stellantis può essere riassunta con una formula che in Italia conosciamo bene: “prendi i soldi e scappa”. Non è uno slogan polemico, è la descrizione puntuale di un modello industriale che ha incassato risorse pubbliche, incentivi, ammortizzatori sociali e flessibilità normativa senza restituire né investimenti strutturali né una visione industriale di lungo periodo. Stellantis nasce come fusione “tra pari”, ma fin dall’inizio somiglia più a una operazione finanziaria che a un progetto industriale. La priorità non è produrre auto, innovare filiere o difendere l’occupazione, bensì massimizzare dividendi, buyback e margini nel breve periodo. It.insideover.com

