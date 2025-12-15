Prendi i soldi e scappa | il metodo di Elkann e Stellantis per l’Italia
L'articolo analizza la strategia di Stellantis e della famiglia Elkann in Italia, evidenziando un approccio che sembra privilegiare il profitto immediato a discapito della presenza e dello sviluppo locale. Attraverso questa prospettiva, si esplorano le implicazioni di un metodo che, secondo alcuni osservatori, potrebbe ricordare un noto modo di agire.
La strategia di Stellantis può essere riassunta con una formula che in Italia conosciamo bene: “prendi i soldi e scappa”. Non è uno slogan polemico, è la descrizione puntuale di un modello industriale che ha incassato risorse pubbliche, incentivi, ammortizzatori sociali e flessibilità normativa senza restituire né investimenti strutturali né una visione industriale di lungo periodo. Stellantis nasce come fusione “tra pari”, ma fin dall’inizio somiglia più a una operazione finanziaria che a un progetto industriale. La priorità non è produrre auto, innovare filiere o difendere l’occupazione, bensì massimizzare dividendi, buyback e margini nel breve periodo. It.insideover.com
