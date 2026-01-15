Elisabetta Gregoraci suede bordeaux e tocco mannish | il look tutto da copiare

Elisabetta Gregoraci si distingue per il suo stile raffinato e sofisticato. La conduttrice calabrese ama sperimentare con capi in suede, tonalità bordeaux e dettagli mannish, creando look eleganti e versatili. La sua attenzione alle tendenze e alla cura dell’immagine la rendono un punto di riferimento nel mondo della moda, offrendo spunti pratici e sempre attuali per chi desidera interpretare uno stile sobrio e di carattere.

Non c’è nuova tendenza che Elisabetta Gregoraci si perda: la conduttrice calabrese, ormai lo sappiamo, è una grande fashion addicted e non manca mai di sorprendere il suo affezionato pubblico con look degni di nota, non soltanto in tv ma anche nella vita di tutti i giorni. L’ultimo? Suede, accenti bordeaux e tocco mannish per una serata fuori in quel di Monaco. Vediamo in che ordine. Elisabetta Gregoraci in suede e cravatta a Monaco: è casual chic. “Tie makes the outfit tonight”, si legge nella didascalia dell’ultimo post Instagram di Elisabetta Gregoraci, ed è assolutamente tutto vero: eccola dunque sorprenderci con l’ennesimo look super trendy, comprensivo — e qui nulla è lasciato al caso — di ogni più calda voga del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisabetta Gregoraci, suede, bordeaux e tocco mannish: il look tutto da copiare Leggi anche: Elisabetta Gregoraci, il look gessato mannish style ma con tocco sensuale Leggi anche: La regina indovina il mix perfetto per un look rock-chic. Il tocco finale? Un make-up tutto da copiare Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Elisabetta Gregoraci, suede, bordeaux e tocco mannish: il look tutto da copiare - Elisabetta Gregoraci si è dimostrata ancora una volta maestra di stile fondendo due delle più popolari tendenze di stagione in un solo look: tutti i dettagli. dilei.it

Elisabetta Gregoraci, splendida nel bikini bordeaux a Porto Cervo - Elisabetta Gregoraci si sta godendo — al sole — la sua estate da single: la showgirl di origini calabresi ha da qualche mese chiuso la chiacchieratissima relazione con Giulio Fratini (ora legato ad ... dilei.it

Il caschetto (cortissimo) di Elisabetta Gregoraci - Durante la puntata ha sfoggiato un caschetto cortissimo: la reazione dei fan Elisabetta Gregoraci appare in tv con un ... ilsussidiario.net

Dai un voto al look da "maschiaccio" di Elisabetta Gregoraci! Bella con qualsiasi outfit! #elisabettagregoraci - facebook.com facebook

Elisabetta Gregoraci apre il cuore ai fan #elisabetta gregoraci x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.