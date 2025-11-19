Elisabetta Canalis il cut-out dress nero è da capogiro
Elisabetta Canalis non smette mai di stupire. La showgirl sarda, residente in California da anni, ha fatto ancora una volta parlare di sé grazie a un look mozzafiato, sfoggiato durante un evento benefico esclusivo a Los Angeles. Per l’occasione, l’ex velina ha scelto un abito nero che ridefinisce il concetto di sensualità. Con il suo fisico scolpito e il suo innato senso della moda, Elisabetta continua a dettare tendenza e a catalizzare l’attenzione dei media e dei fan. Beneficenza e glamour a Los Angeles. Sensuale nella notte di Los Angeles Il One Drop Gala è un evento benefico organizzato dalla fondazione creata dal fondatore del Cirque du Soleil, Guy Laliberté. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Per Elisabetta Canalis i cani sono famiglia. Un legame autentico che l’ha portata a scrivere un libro per promuovere adozioni consapevoli e sostenere chi ogni giorno salva vite nei canili. “In canile non fai solo del bene. Trovi il tuo migliore amico”: https://kodmi. - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta Canalis: «La separazione da Brian Perri come un lutto. Che bella l'amicizia con Diletta Leotta e Elodie» Vai su X
Canalis-Rigo, il giro in moto è l'ennesimo indizio del flirt tra i due - Questa famosa frase di Agatha Christie potrebbe essere utile per capire a che punto si trova la situazione ... Si legge su gazzetta.it
Elisabetta Canalis e quella confessione su Mourinho: "Mi sarebbe piaciuto..." - Elisabetta Canalis è stata ospite di Belve 2024, programma condotto da Francesca Fagnani, che andrà in onda martedì 3 dicembre in prima serata su Rai2. Segnala tuttosport.com
Elisabetta Canalis e Alvise Rigo insieme: nuova coppia? - L'ex Velina di Striscia la notizia sta frequentando Alvise Rigo, modello ed ex rugbista noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Segnala corrieredellosport.it