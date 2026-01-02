Villa Reale e candidatura Unesco Ora si fa sul serio | obiettivo 2035

La candidatura della Villa Reale e delle dimore storiche della Brianza a patrimonio UNESCO rappresenta un impegno a lungo termine, con obiettivo 2035. Un percorso che coinvolge territori tra Lecco, Como e Milano, volto a valorizzare e tutelare questo patrimonio culturale. La strada è ancora tutta da percorrere, ma la volontà di raggiungere questo riconoscimento è ferma e determinata.

Il cammino è appena iniziato e potrebbe durare una decina di anni. Ma il traguardo è ambizioso: vedere la Villa Reale e la costellazione delle dimore di delizia della Brianza (ma il territorio si spinge fino a Lecco, Como e Milano) inserite nella lista dei beni considerati dall' Unesco Patrimonio mondiale dell'Umanità. Dopo un paio d'anni di discussione, il percorso ora è chiaro. Ed è stato messo nero su bianco in un protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia e Consorzio Villa Reale e Parco per stendere, spiega il presidente Luca Santambrogio, "una Tentative List da proporre a Roma". In questa fase si sta lavorando al format per la proposta di entrata nella Tentative List italiana da sottoporre al ministero della Cultura.

