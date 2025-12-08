Armano e Pinto ori olimpici novaresi accompagneranno la fiamma in città
Qualche annetto dopo, ma le emozioni sono sempre difficili da descrivere. Il prossimo 13 gennaio 2026, quando la fiamma dei Giochi olimpici invernali sarà a Novara, ad accompagnarla lungo il tragitto cittadino ci saranno Mario Armano, Cosimo Pinto e Rosalba Fecchio, a rappresentanza del Coni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
