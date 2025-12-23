La fotografia dell' economia in provincia a fine 2025 | segno meno per il commercio al dettaglio aumento dell' export
A fine 2025, l’osservatorio economico della Camera di commercio di Romagna presenta i dati sulla provincia di Forlì-Cesena. Il settore del commercio al dettaglio mostra una diminuzione, mentre l’export registra un incremento. Questi dati offrono un quadro chiaro della situazione economica locale, evidenziando le tendenze principali e fornendo spunti utili per analisi e decisioni future.
A fine 2025, l’osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna diffonde i dati aggiornati relativi alla provincia di Forlì-Cesena, valorizzati dalle previsioni sullo scenario. In un contesto generale decisamente complesso e incerto, a fine 2025 il sistema economico della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
