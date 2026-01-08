Novembre 2025 calo del tasso di disoccupazione pari al 5,7% Sale invece il tasso di inattività

A novembre 2025, l’Istat segnala un calo del tasso di disoccupazione al 5,7%, il livello più basso dal 2004. Tuttavia, si osserva un aumento del tasso di inattività, indicando una crescita delle persone che non cercano attivamente lavoro o non sono disponibili a lavorare. Questi dati riflettono un cambiamento nel mercato del lavoro italiano, con effetti vari sulla forza lavoro complessiva.

L’Istat comunica un calo della disoccupazione che, a novembre 2025, ha raggiunto il 5,7%. È effettivamente il punto più basso raggiunto dall’inizio delle serie storiche nel 2004. Analogamente anche quello giovanile si abbassa al 18,8%. Il tasso di inattività, invece, è pari al 33,5%. Il numero di persone in cerca di lavoro, trasversalmente a generi e classi d’età, è -2%, pari a -30mila. Da questo calcolo sono esclusi i giovani tra i 25 e i 34 anni, in cui si è verificato un leggero aumento del numero dei disoccupati. Tasso di disoccupazione nell’Unione Europea. Nell’ Unione europea il tasso di disoccupazione destagionalizzato a novembre 2025 è in calo, passando dal 6,4% a ottobre 2025 al 6,3%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

