Eccidio del 1944 prevista una mattinata di commemorazione | il programma degli eventi
Mercoledì 3 dicembre si terrà la commemorazione dell’Eccidio di Berra, avvenuto il 3 dicembre 1944. L’iniziativa è promossa dal Comune di Riva del Po, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Copparo e il Consiglio comunale dei ragazzi, convocato in prima seduta pubblica. L’evento. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
