start iniziativa di grande valore educativo

Questa mattina a Cesena, Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, ha confermato il sostegno all’iniziativa ‘Cronisti in Classe’. Dopo il successo dello scorso anno, l’azienda ha deciso di ripetere il progetto, questa volta rivolto agli studenti del territorio cesenate. Corsini ha sottolineato come l’esperienza rappresenti un’opportunità di crescita concreta per i giovani, che si avvicinano al mondo del giornalismo e della comunicazione in modo pratico e diretto.

Presidente di Start Romagna Andrea Corsini, anche quest’anno avete confermato il sostegno a ‘Cronisti in Classe’, credete sia un’occasione di crescita per i ragazzi? "Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, siamo contenti di sostenere anche quest’anno il progetto Cronisti in classe, rivolgendoci in questo caso agli studenti cesenati. La riteniamo un’iniziativa di grande valore educativo, che permette alle ragazze e ai ragazzi delle scuole di sperimentare nuove forme di didattica e, allo stesso tempo, di avvicinarsi ai meccanismi dell’informazione e alla costruzione di un giornale". Quali sono i valori del progetto in cui vi riconoscete? "Riteniamo che questo progetto abbia un valore particolare perché richiama a una responsabilità fondamentale: quella dell’ educazione e di un’ informazione di qualità, solida e libera dalle fake news e dalle semplificazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

