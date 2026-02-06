Un progetto dal forte valore educativo

Federico Riccardi, direttore di Astea Energia, ribadisce che portare un quotidiano nelle scuole serve a insegnare ai giovani a leggere e comprendere meglio il mondo che li circonda. Per lui, questa iniziativa ha un valore che va oltre la semplice consegna di materiale didattico. Riccardi sottolinea come l’obiettivo sia avvicinare i ragazzi all’informazione, stimolando curiosità e senso critico. L’idea, dice, funziona e sta già dando i suoi frutti.

Anche per Federico Riccardi, General Manager di Astea Energia, portare un quotidiano cartaceo nelle scuole è "un'iniziativa di grande valore educativo. Il quotidiano cartaceo obbliga a rallentare, a leggere con attenzione, a distinguere i fatti dalle opinioni e a sviluppare uno spirito critico. Far scrivere i ragazzi significa renderli protagonisti del racconto della realtà, non semplici spettatori. È un esercizio prezioso per imparare a osservare il mondo che li circonda e a dare forma ai propri pensieri in modo consapevole. Le iniziative extracurriculari rappresentano un'estensione fondamentale del percorso scolastico, perché permettono ai ragazzi di collegare ciò che studiano con la vita reale.

