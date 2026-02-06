È morto Davide Di Corato lo chef e giornalista travolto e ucciso da un bancale di pannelli fotovoltaici

È morto Davide Di Corato, lo chef e giornalista di 64 anni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Mentre scaricavano un bancale di pannelli fotovoltaici, uno di questi è caduto e lo ha travolto, causando la sua morte. La vittima si trovava a casa quando è avvenuto il tragico incidente.

È morto il, 4 febbraio pomeriggio, lo chef e giornalista 64enne Davide Di Corato. L’uomo è stato travolto, in un tragico incidente a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano, e ucciso da un bancale di pannelli fotovoltaici che gli sono caduti addosso mentre venivano scaricati nella sua abitazione. Di Corato è morto subito. A nulla sono serviti i soccorsi. Indaga la Procura di Ragusa per chiarire come sia avvenuto l’incidente. L’uomo abitava da circa dieci anni Chiaramonte Gulfi, dove aveva avviato un home restaurant. Era noto nel giornalismo enogastronomico italiano. Aveva anche diretto e ideato il mensile “Chef” e collaborava con diverse riviste di settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una tragedia improvvisa si è consumata ieri pomeriggio a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano.

Questa mattina a Chiaramonte Gulfi è arrivata la notizia della morte di Davide Di Corato.

