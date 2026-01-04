È morto Francesco Paolo Casavola presidente emerito della Corte Costituzionale Aveva 95 anni era nato a Taranto

È scomparso Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale, alla veneranda età di 95 anni. Nato a Taranto, era riconosciuto come uno dei maggiori storici del diritto romano e docente all’Università di Bari. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto importanti ruoli istituzionali e culturali, tra cui quello di presidente della Corte Costituzionale e di dirigente della Treccani.

Storico del diritto romano, era stato docente all'università di Bari. Poi aveva acquisito incarichi istituzionali e culturali di sempre maggiore prestigio fino ad essere presidente della Corte Costi o della Treccani. Il 12 gennaio avrebbe compiuto 95 anni, essendo nato nel 1931. A Taranto, in via Anfiteatro. Francesco Paolo Casavola è morto a Napoli nelle scorse ore. (foto: tratta da Meeting di Rimini)

