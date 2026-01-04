E’ morto Francesco Paolo Casavola presidente emerito della Consulta

Se n’è andato Francesco Paolo Casavola, giurista e figura di rilievo nel diritto italiano, presidente emerito della Corte Costituzionale. La sua scomparsa, avvenuta a Napoli all’età di 94 anni, rappresenta una perdita significativa per il panorama giuridico e istituzionale del paese. La sua lunga carriera e il suo contributo alla giurisprudenza resteranno un punto di riferimento nel settore.

