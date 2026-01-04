E’ morto Francesco Paolo Casavola presidente emerito della Consulta

Se n’è andato Francesco Paolo Casavola, giurista e figura di rilievo nel diritto italiano, presidente emerito della Corte Costituzionale. La sua scomparsa, avvenuta a Napoli all’età di 94 anni, rappresenta una perdita significativa per il panorama giuridico e istituzionale del paese. La sua lunga carriera e il suo contributo alla giurisprudenza resteranno un punto di riferimento nel settore.

(Adnkronos) – E' morto la notte scorsa a Napoli, all'età di 94 anni, Francesco Paolo Casavola, giurista e presidente emerito della Corte Costituzionale. Ne dà notizia l'Università degli studi di Napoli Federico II esprimendo il cordoglio alla famiglia. ''La comunità federiciana si raccoglie commossa intorno alla famiglia, agli allievi e ai colleghi tutti'', si legge . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

