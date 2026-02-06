È malata e non va al lavoro Licenziata vince il ricorso

Da lanazione.it 6 feb 2026

Una donna di Empoli, colpita da una forte polmonite, è rimasta lontano dal lavoro per due mesi. Era stata licenziata, ma ha deciso di fare ricorso e alla fine ha vinto. Ora si aspetta che le venga riconosciuto il diritto a tornare in fabbrica.

Empolese Valdelsa, 6 febbraio 2026 – Una brutta polmonite l’ha costretta a un lungo ricovero in ospedale (due mesi), alternando periodi nel reparto di terapia intensiva e in quello di medicina interna alta intensità dell’ ospedale di Empoli. Una volta dimessa dal San Giuseppe ha dovuto passare un altro mese e mezzo, per la stessa patologia, in una casa di cura fiorentina. Dopodiché, come se non bastasse, ha dovuto affrontare un percorso riabilitativo di quasi un mese per gli esiti dell’infezione: la malattia le aveva causato anche un’ipostenia marcata agli arti inferiori costringendola a deambulare con le stampelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

