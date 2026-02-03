Si stava riposando al mare | licenziata durante il congedo per la madre malata vince la causa e ottiene 31 mila euro

La donna licenziata mentre si trovava al mare durante il congedo per assistere la madre malata ha vinto la causa. Il Tribunale di Forlì ha stabilito che il suo riposo non ha influenzato il suo dovere di cura e le ha condannate a ricevere 31 mila euro di risarcimento.

Era stata licenziata perché fotografata al mare durante il congedo per assistere la madre malata, ma per il Tribunale di Forlì le pause non hanno compromesso l'assistenza.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Forli Cesena Il tribunale reintegra un'operaia licenziata: per l'azienda era andata al mare invece di assistere la madre malata Il tribunale ha deciso di reintegrare un'operaia di Forlì che era stata licenziata dall'azienda. Fotografata al mare dagli investigatori privati, operaia licenziata a Forlì: «Non era con la madre malata». Ma il giudice la reintegra La vicenda di un'operaia di Forlì si conclude con una vittoria in tribunale.

