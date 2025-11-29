Percorso esemplare in carcere 39enne ottiene l' affidamento ai servizi sociali
Lascia il carcere F.F., 39enne di Recale, condannato in via definitiva per spaccio di droga e ricettazione.Il tribunale di Sorveglianza di Napoli, presidente Elena Valente, ha accolto l’istanza del difensore, l’avvocato Agostino Russo, e disposto la revoca della custodia cautelare in carcere con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
