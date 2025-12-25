Ad una settimana dalla rottura tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il suo allenatore storico, Juan Carlos Ferrero, che lo aveva seguito negli ultimi 7 anni, è stato interpellato da Efe il padre del tennista iberico, il quale però non ha voluto svelare i motivi della separazione. Raggiunto dall’ agenzia di stampa spagnola per conoscere i motivi della fine del rapporto di lavoro tra i due, Carlos Alcaraz González, padre dell’attuale numero 1 ATP, si è limitato a dire: “ Ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa “. Juan Carlos Ferrero seguiva Alcaraz fin da quando quest’ultimo aveva 15 anni: il padre del tennista spagnolo non ha svelato i motivi del mancato rinnovo del contratto del tecnico, che nei giorni scorsi si era detto “ ferito ” per quanto comunque percepisse “ un senso di pace e di aver fatto i compiti “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il padre di Carlos Alcaraz sulla separazione da Ferrero: “Ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa”

Leggi anche: Il motivo della separazione tra Alcaraz e Ferrero: quel contratto non andava più bene a Carlos

Leggi anche: Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero! Il numero 1 al mondo cambia allenatore

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il senso della separazione tra Alcaraz e Ferrero; Alcaraz-Ferrero: soldi e dissidi col padre dietro la rottura. E ora chi sceglierà Carlitos?; Il motivo della separazione tra Alcaraz e Ferrero: quel contratto non andava più bene a Carlos; Kiko Navarro, primo coach di Alcaraz: «La decisione non è stata di Carlos».

Il padre di Carlos Alcaraz sulla separazione da Ferrero: “Ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa” - Ad una settimana dalla rottura tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il suo allenatore storico, Juan Carlos Ferrero, che lo aveva seguito negli ultimi 7 anni, ... oasport.it