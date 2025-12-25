Il padre di Carlos Alcaraz sulla separazione da Ferrero | Ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa

Ad una settimana dalla rottura tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il suo allenatore storico, Juan Carlos Ferrero, che lo aveva seguito negli ultimi 7 anni, è stato interpellato da Efe il padre del tennista iberico, il quale però non ha voluto svelare i motivi della separazione. Raggiunto dall’ agenzia di stampa spagnola  per conoscere i motivi della fine del rapporto di lavoro tra i due, Carlos Alcaraz González, padre dell’attuale numero 1 ATP, si è limitato a dire: “ Ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa “. Juan Carlos Ferrero seguiva Alcaraz fin da quando quest’ultimo aveva 15 anni: il padre del tennista spagnolo non ha svelato i motivi del mancato rinnovo del contratto del tecnico, che nei giorni scorsi si era detto “ ferito ” per quanto comunque percepisse “ un senso di pace e di aver fatto i compiti “. 🔗 Leggi su Oasport.it

