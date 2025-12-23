È fondamentale che gli Stati Uniti ricevano chiarimenti da Mosca riguardo alle intenzioni russe, con l’obiettivo di comprendere se ci siano realmente possibilità di distogliere l’attenzione dall’attuale aggressione. Una comunicazione trasparente potrebbe facilitare una valutazione più accurata delle future dinamiche e contribuire a promuovere un dialogo finalizzato alla stabilità e alla pace.

10.41 "E' importante che gli Usa riescano ad avere una risposta da Mosca: una reale volontà russa di concentrarsi su qualcosa di diverso dall'aggressione". Così su X il presidente ucraino. Zelensky ribadisce quanto detto ieri su "possibili massicci attacchi russi a Natale".Necessario rafforzare le difese "in particolare il 23,24 e 25 dicembre" "Quando Mosca dice che non ci sarà un cessate il fuoco a Natale sta dicendo questo. E' modo di enfatizzare minacce" "Ho chiesto di potenziare intelligence per capire quello che potrà accadere". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ma gli ucraini sono contenti di avere i figli morti al fronte mentre Zelensky ha il cesso d’oro ?

Ucraina, Meloni: nessun soldato italiano sul campo e nessun via libera uso asset russi Il focus delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni (prima alla Camera e poi al Senato), in vista del Consiglio Ue di oggi, è il sostegno a Kiev. “È importante “mantene - facebook.com facebook

La presidente della Commissione in plenaria a Strasburgo in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani: "Non c'è atto di difesa più importante del sostegno a Kiev. Congelare beni russi è un forte messaggio a Mosca" x.com