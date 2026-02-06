Un video di Ryanair sta facendo discutere in tutta Italia. Nelle immagini, la compagnia aerea invita i passeggeri a non indossare più i jeans quando viaggiano con loro. La richiesta ha generato molte reazioni, tra chi la trova inutile e chi la ritiene ingiusta. In pochi giorni, il messaggio ha fatto il giro dei social e ha acceso un acceso dibattito sull’abbigliamento in aereo.

Ha destato non poco scalpore un recente video in cui Ryanair, mostrando l'atterraggio di uno dei suoi vettori, invita i passeggeri a non indossare più i jeans durante il viaggio. Una richiesta che ha lasciato a dir poco basiti tutti quanti, anche perché non se ne conoscono le effettive ragioni. Il video, pubblicato su TikTok lo scorso 14 gennaio, è divenuto in breve tempo virale, e sta suscitando non poche polemiche. In pratica, non importa di quale modello si tratti: per la compagnia aerea irlandese il denim non andrebbe indossato quando si sale su un aereo. Nell'ormai famoso filmato si vede un velivolo di Ryanair atterrare su una pista dell'aeroporto di Corfù e subito dopo passa il messaggio: "È il 2026, basta viaggiare con i jeans". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È il 2026, basta viaggiare con i jeans". Bufera sul messaggio di Ryanair

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, ha suscitato discussioni sui social dopo un suo messaggio rivolto al 2026.

