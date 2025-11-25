Ornella Vanoni l’ultimo messaggio vocale diffuso pochi giorni dopo la morte | bufera sul famoso

A pochi giorni dalla morte di Ornella Vanoni, scomparsa venerdì 21 novembre a 91 anni, il dibattito sui social si è improvvisamente infiammato. L’occasione è stata un gesto che nelle intenzioni voleva essere affettuoso, ma che per molti si è rivelato estremamente divisivo: Paolo Stella, influencer e creative director, ha scelto di condividere su X l’ultimo messaggio vocale che la cantante gli aveva lasciato in segreteria. Un atto che lui ha vissuto come un saluto, un modo per sentire ancora una volta quella voce tanto cara. Per altri, invece, una violazione della sua sfera più intima proprio nel momento in cui il dolore per la scomparsa si fa più acuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

