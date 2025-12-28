Ilaria Salis nuove polemiche | il messaggio per il 2026 bufera sui social

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, è tornata al centro del dibattito pubblico dopo un nuovo intervento diffuso sui social network in vista del 2026. Nel suo messaggio, l'esponente politica ha auspicato un anno caratterizzato da "lotte sociali e rivendicazioni politiche", generando in breve tempo un ampio confronto online, con prese di posizione sia favorevoli sia fortemente critiche. Il focus di Ilaria Salis sull'emergenza sociale a Milano. Nel suo post, Ilaria Salis ha richiamato l'attenzione sulla situazione di disagio sociale a Milano, evidenziando il quadro di difficoltà vissuto da numerose persone durante il periodo natalizio.

“Sepolta viva”: il messaggio di Ilaria Salis scatena il caos - Il particolare post social condiviso da Ilaria Salis con annessa foto ha generato grandi polemiche e forti critiche. newsmondo.it

Gli auguri di Natale di Ilaria Salis diventano un manifesto politico per il 2026: “Che sia un anno di lotte sociali” - Nel messaggio natalizio, Ilaria Salis rilancia la critica sociale su Milano e indica il 2026 come anno di mobilitazioni politiche e rivendicazioni. msn.com

Non bastava Mimmo Lucano, non bastava Soumahoro, non bastava Ilaria Salis… Ci mancava Francesca Albanese e chissà chi altro… facebook

#Albanese e’ un’altra di quelle figure - come Ilaria Salis - di cui la sinistra si dovrà ad un certo punto vergognare. Speriamo. x.com

