Le Olimpiadi diffuse stanno per partire, ma il modo in cui vengono organizzate solleva qualche dubbio. Invece di grandi eventi in stadi, tutto si basa su autobus e infrastrutture leggere. Promettevano di essere sostenibili e a costo zero, ma ora si vede che tutto dipende da mezzi di trasporto e soluzioni temporanee. La vera sfida sarà capire se questa formula funzionerà come promesso.

Le Olimpiadi che dovevano essere sostenibili, a costo zero per i contribuenti e supportate da infrastrutture moderne stanno per iniziare. La realtà è l’esatto contrario. Le opere di accesso sono incomplete, i costi sono esplosi e un nodo decisivo — quello dei trasporti — si sta rivelando uno dei punti più critici dell’intero progetto olimpico. Durante il periodo dei Giochi, dal 6 al 22 febbraio, la mobilità sarà dominata dall’assalto degli autobus nelle valli alpine. Per far fronte all’afflusso di spettatori e visitatori, il Comitato Olimpico punta su un massiccio potenziamento dei servizi su gomma e sull’istituzione di centinaia di nuove corse automobilistiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È così che le cosiddette ‘Olimpiadi diffuse’ verranno tenute in piedi: dagli autobus

Approfondimenti su Olimpiadi Diffuse

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

Quest’anno in Germania i produttori si trovano con più patate di quante riescano a vendere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Diffuse

Argomenti discussi: DDL merito Zangrillo: non è così che si valorizzano dipendenti pubblici; Blog | È così che le cosiddette 'Olimpiadi diffuse' verranno tenute in piedi: dagli autobus; L'ora esatta in cui assumere più calorie, secondo l'esperta: È così che migliori le tue abitudini; Per Cuba un dialogo sincero ed efficace.

Mattarella tra gli azzurri e il primo ghiaccio olimpico. Così a Milano sono già iniziate le Olimpiadi. Di @uzapelloni x.com

Mattarella tra gli azzurri e il primo ghiaccio olimpico. Così a Milano sono già iniziate le Olimpiadi. Di Umberto Zapelloni facebook