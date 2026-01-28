Chi sono gli agenti dell'ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in Italia

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina. Verranno in Italia per supportare le operazioni di sicurezza, coordinarsi con le forze locali e garantire che tutto si svolga senza problemi. Non si tratta di un corpo di sorveglianza ordinario: il loro ruolo sarà più di assistenza e collaborazione con le autorità italiane, senza interventi diretti sulla sicurezza degli eventi.

Il Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si tratterà di uomini dell'HIS, il braccio investigativo dell'agenzia; dovrebbero agire non nelle strade, ma da una centrale operativa nel consolato statunitense a Milano. Il ministro Piantedosi interverrà in Parlamento con un'informativa mercoledì prossimo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Viminale ha chiarito che il servizio di ICE statunitense non opererà in Italia né ci sono accordi di collaborazione attivi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Durante le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, l’Ice sarà presente, ma esclusivamente a supporto delle forze di polizia italiane.

