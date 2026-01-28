Chi sono gli agenti dell'ICE che verranno alle Olimpiadi Milano Cortina e cosa potranno fare in Italia
Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina. Verranno in Italia per supportare le operazioni di sicurezza, coordinarsi con le forze locali e garantire che tutto si svolga senza problemi. Non si tratta di un corpo di sorveglianza ordinario: il loro ruolo sarà più di assistenza e collaborazione con le autorità italiane, senza interventi diretti sulla sicurezza degli eventi.
Il Viminale ha dato delle indicazioni su cosa verrà a fare, effettivamente, l'ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Si tratterà di uomini dell'HIS, il braccio investigativo dell'agenzia; dovrebbero agire non nelle strade, ma da una centrale operativa nel consolato statunitense a Milano. Il ministro Piantedosi interverrà in Parlamento con un'informativa mercoledì prossimo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Milano Cortina ICE
Milano-Cortina, Viminale: «Ice non opererà in Italia, non risulta che agenti verranno per scorta a Vance e Rubio»
Il Viminale ha chiarito che il servizio di ICE statunitense non opererà in Italia né ci sono accordi di collaborazione attivi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.
L’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? «Sì, ma a supporto della Polizia italiana». L’ambasciata Usa spiega cosa faranno gli agenti in arrivo
Durante le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, l’Ice sarà presente, ma esclusivamente a supporto delle forze di polizia italiane.
Ultime notizie su Milano Cortina ICE
Argomenti discussi: Reclutamento, addestramento, poteri straordinari: chi sono gli agenti Ice; Le divise, gli stipendi, le nuove reclute: chi sono gli agenti dell'Ice e come vengono scelti; Chi sono gli agenti dell’Ice? Quali poteri hanno? E perché molte città non li vogliono? | La scheda; Ice, chi sono gli agenti federali che terrorizzano gli Usa?.
Reclutamento, addestramento, poteri straordinari: chi sono gli agenti IceL'esperto dell'Università del Minnesota Mauleón: ogni istituzione armata che agisce senza controllo perde rapidamente legittimità. avvenire.it
Le divise, gli stipendi, le nuove reclute: chi sono gli agenti dell'Ice e come vengono scelti1 Quando è nato il Department of Homeland Security? Il ministero della Sicurezza Interna fu creato dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, raggruppando 22 agenzie federali. L’Ice è una di queste. corriere.it
In vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sul fronte della sicurezza saranno impegnati complessivamente di circa seimila agenti del sistema di sicurezza nazionale. Il dispositivo prevede l'impiego di sistemi di sorveglianza avanzati, tra cui droni e disp - facebook.com facebook
Un portavoce dell’ICE smentisce Piantedosi e conferma la presenza delle organizzazione alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ora basta ambiguità, il Governo deve dire a Trump che l’ICE non é gradita in Italia, nemmeno per fare da scorta alla delegazio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.