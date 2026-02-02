Troppe le patate raccolte quest’anno in Germania | così 4mila tonnellate verranno regalate invece di essere distrutte

Quest’anno in Germania i produttori si trovano con più patate di quante riescano a vendere. Sono state raccolte circa 13,4 milioni di tonnellate, il 17% in più rispetto alla media degli anni scorsi. Ora, 4 mila tonnellate verranno regalate, invece di finire nel cassonetto o essere distrutte. La sovrabbondanza crea problemi pratici e spinge a trovare soluzioni alternative per gestire il surplus.

In Germania ci sono troppe patate tanto che gestirle è diventato un serio problema. L’anno scorso i produttori tedeschi hanno raccolto circa 13,4 milioni di tonnellate di patate, un dato pari a circa il 17 per cento in più rispetto alla media degli anni precedenti. Il risultato è stato un surplus difficile da vendere e costoso da conservare: una situazione che ha portate molte aziende a distruggere una parte consistente del raccolto per evitare una svalutazione del tubero e un calo dei prezzi sul mercato. Da quest’anomalia è nato il progetto 4.000 Tonnen, letteralmente “4.000 tonnellate”, per regalare patate a Berlino e dintorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

