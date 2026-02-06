E brava Giorgia!

La premier Giorgia Meloni ha fatto una breve visita ai due poliziotti feriti a Torino. È durata meno di un minuto, senza grandi discorsi né annunci ufficiali. La visita è stata rapida, ma ha dimostrato comunque attenzione verso i due agenti che sono stati vittime di un’aggressione.

E brava la Meloni. È andata a visitare i due poliziotti martiri di Torino e che ha detto? È stata meno di un minuto. Neanche due parole di empatia. Una passata e via per le telecamere. Marina Taddei via email Gentile lettrice, quale empatia, da una che "sono cristiana, sono una madre", ma poi migliaia di bambini palestinesi maciullati non le fanno un baffo? Comunque, un nostro redattore s'è infiltrato nell'ospedale per la visita di Meloni e ha registrato i colloqui. Trascrivo: Ispettore Capo: "Aho, mo' arriva 'a Meloni, metteteve sur letto, fate finta che state doloranti". Agente 1: "Ma ce dovemo spojà?".

