Nella morsa del gelo nella notte usate 100 tonnellate di sale Estesa l' allerta meteo prevista burrasca
In risposta all'allerta meteo gialla per temperature molto basse emessa dalla Protezione civile regionale dell'Emilia Romagna, il Comune di Rimini ha attivato il piano di emergenza. Durante le notti più fredde, vengono impiegate circa 100 tonnellate di sale per prevenire la formazione di ghiaccio e garantire la sicurezza stradale, mentre le previsioni indicano l’arrivo di una burrasca.
In seguito all'allerta meteo gialla per temperature rigide emessa mercoledì, 7 gennaio, dalla Protezione civile regionale dell'Emilia Romagna per la giornata dell’8 gennaio, il Comune di Rimini ha attivato regolarmente il piano previsto per fronteggiare gli effetti delle temperature estreme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
