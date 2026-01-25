Violenza choc nella notte a Civitanova due giovani circondati e pestati da un gruppo di nordafricani Il video dell' aggressione

Nella notte a Civitanova si è verificata un'aggressione violenta ai danni di due giovani, circondati e picchiati da un gruppo di persone di origine nordafricana. Un video ha documentato l'evento, mostrando l'intensità dell'aggressione e il coinvolgimento dei protagonisti. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, evidenziando l'importanza di approfondire le cause e le dinamiche di tali incidenti.

CIVITANOVA «Due minuti e ti sfondo la macchina». «No! Perché?!». E giù botte, calci, pugni fino a quando il giovane preso di mira è crollato a terra svenuto per la violenza dell'aggressione subita. Poco dopo anche l'amico è stato raggiunto da una raffica di pugni e calci. Un incubo filmato da un video che ha certificato quanto accaduto nella notte in corso Garibaldi a Civitanova, dove due giovani della provincia di Chieti sono stati circondati da un gruppo di nordafricani e pestati senza pietà. In particolare un ventenne è finito al pronto soccorso con traumi al volto e al torace per i pugni e i calci che ha ricevuto da più persone. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

