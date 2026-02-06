Droni internet delle cose e robot | l' agricoltura a Bari e in Puglia è sempre più tecnologica

Questa mattina a Verona, Coldiretti ha presentato i primi risultati dell’adozione di tecnologie agricole in Puglia. Droni, sensori e robot stanno entrando nelle aziende agricole, rendendo il lavoro più preciso e meno faticoso. L’obiettivo è portare l’agricoltura tradizionale verso l’era dell’Agricoltura 4.0, anche qui nella regione.

Lo afferma un'analisi della Coldiretti: "All’interno delle aziende più dinamiche – spiega l'associazione - si diffondono soprattutto software gestionali" Anche in Puglia prende piede l'Agricoltura 4.0 con droni, robot, sensori e soluzioni basate sull'Internet of Things: è quanto emerge dall'analisi di Coldiretti diffusa in occasione di Fieragricola Tech a Verona. BariToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Sete da cammello e notte insonne dopo aver mangiato la pizza: perchè succede? .🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bari Puglia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bari Puglia

Argomenti discussi: Internet delle Cose e agricoltura: come lo smart farming sta cambiando la produzione alimentare; Dalle smart city ai campi agricoli: l’Internet delle cose al servizio dell’ecosistema; IoT e smart logistics, il nuovo motore dell’efficienza operativa.

Nasce il responsabile di internet delle coseNasce il chief Internet of things officer, una nuova figura professionale che gestisce Internet delle cose, ovvero un network di sensori, applicati su dispositivi di uso comune perfettamente integrati ... avvenire.it

Ubuntu, accordi per la Internet delle CoseCanonical cerca partner per estendere l'utilizzo della versione IoT di Ubuntu, un obiettivo per cui l'azienda è disposta ad allearsi anche con Microsoft. E con chi realizza frigoriferi smart e droni ... punto-informatico.it

Un ragazzo chiese a suo nonno: «Nonno, com’era la vita una volta, senza la tecnologia Senza computer, senza droni, senza bitcoin, senza connessione internet, senza televisione, senza aria condizionata, senza automobili, senza telefoni cellulari» Il nonn facebook