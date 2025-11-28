Cani robot e droni per monitorare l' autostrada che porta a Milano | la novità in vista delle Olimpiadi

Un “branco” di cani robot che supporta gli ispettori per le manutenzioni, ma e non solo: è il nuovo servizio di monitoraggio attivo introdotto sull’A35 Brebemi. Grazie anche al supporto dell’intelligenza artificiale, il sistema è in grado di individuare veicoli fermi, ostacoli, anomalie della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cani robotizzati, droni e realtà virtuale sull'A35 #Brebemi In vista delle #Olimpiadi 2026, l'autostrada A35 Brebemi punta sicurezza e rapida viabilità su un nuovo alleato: un cane robot capace di muoversi in spazi angusti, scattare foto, effettuare rilievi e scan - facebook.com Vai su Facebook

Sulla Brebemi arrivano droni e cani robot per monitorare traffico e sicurezza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina - La direttrice che collega la metropoli lombarda e l’aeroporto di Linate al Veneto sarà strategica nei giorni dei Giochi ... Secondo msn.com

Cani-robot e droni come vigilanti: così la Brebemi sarà sorvegliata - Il video - Alla Brebemi cani robottizzati per il controllo delle strutture portanti dell’autostrada e droni per il monitoraggio di anomalie. Segnala ecodibergamo.it

Cani robot per la sicurezza sulla Brebemi - Anche in vista dell’arrivo in Italia delle delegazioni e degli atleti previsti con l’inizio del nuovo anno, A35 Brebemi, ... Scrive stream24.ilsole24ore.com