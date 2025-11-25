Sulla Brebemi arrivano cani robot e droni in vista delle OIimpiadi

Cani robot e droni serviranno a garantire elevati standard di sicurezza. Alla regia c'è una centrale di controllo operativa 24 ore al giorno sette giorni su sette . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sulla Brebemi arrivano cani robot e droni in vista delle OIimpiadi

Altre letture consigliate

Paola Patricelli ha spinto Roberta Pagliuca, in carrozzina dalla nascita, per i 42 chilometri della maratona più famosa di tutte: insieme, dopo 13 anni, hanno realizzato un sogno. A35 Brebemi è stata al loro fianco in questa avventura, riconoscendo nella loro st Vai su Facebook

A35 Brebemi, anche i cani robot per rendere sempre più sicura la tratta in vista delle Olimpiadi - Milanesi (DG di A35 Brebemi): "La nostra priorità è garantire un’esperienza di viaggio sicura, moderna e affidabile, ogni giorno e ancor più in vista ... Scrive affaritaliani.it

Olimpiadi Milano-Cortina, anche droni e cani robot per la sicurezza sull'autostrada A35 Brebemi - I cani robot vengono impiegati per ispezionare aree difficilmente raggiungibili dall’uomo, come gli spazi interni dei cassoni dei viadotti ... Segnala msn.com