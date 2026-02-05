Droga nascosta nel cibo per un detenuto arrestata una donna al carcere Di Lorenzo

Una donna è stata arrestata al carcere di Agrigento, dove avrebbe cercato di far entrare droga nascosta nel cibo destinato a un detenuto. Gli agenti l’hanno scoperta durante i controlli e ora rischia una lunga denuncia. La donna aveva nascosto le sostanze in generi alimentari che avrebbe consegnato all’interno del penitenziario.

Avrebbe tentato di introdurre sostanze stupefacenti all’interno del carcere di Agrigento occultandole in generi alimentari destinati a un detenuto. Una donna, convivente di un recluso, è stata arrestata al termine dei controlli effettuati dalla polizia penitenziaria durante i colloqui.A.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Carcere Di Lorenzo Tentativo di traffico di droga nel carcere di Ariano Irpino: arrestata una 66enne Una pena di quattro anni. Porta la droga in carcere. Detenuto condannato Un detenuto condannato a quattro anni per traffico di droga è stato nuovamente arrestato al rientro in carcere, trovato con diversi ovuli nascosti nello stomaco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Carcere Di Lorenzo Argomenti discussi: Trovato con la droga nascosta nella felpa e in casa: un 32enne è arrestato a Faenza dalla Polizia; Trovati con quasi 6mila euro cash, in un box nascondono hashish e altri 75mila euro: arrestati due ragazzi; Bergamo, sequestrati oltre 70 chili di hashish e 78.800 euro in contanti; Droni, pacchi anonimi, parenti: così la droga invade le carceri dell'Umbria. Nuovo colpo alla droga all’interno del carcere di Livorno, 63 confezioni nascoste nel pacco ciboAncora una volta è l’attenzione e la professionalità della Polizia Penitenziaria a fare la differenza nella tutela della legalità all’interno della Casa Circondariale labronica. livornopress.it #Sorrento - Cocaina nascosta in auto: arrestato 45enne #Cronaca #CastellammareDiStabia #PoliziaDiStato #Droga #Cocaina #Arresto #Sicurezza #Controlli #Napoli #NanoTV facebook La droga è stata trovata ben nascosta in un camion dalla Guardia costiera. Arrestato il conducente e un'altra persona che gestiva un magazzino per il trasporto degli stupefacenti ad Atene x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.