Cathy La Torre arriva a Bari con la conferenza-spettacolo Tutte le volte che le donne

Cathy La Torre sbarca a Bari con il suo spettacolo “Tutte le volte che le donne”. La conferenza racconta le donne dimenticate dalla storia, con un mix di emozione, ironia e ispirazione. L’obiettivo è far conoscere figure femminili che hanno lasciato il segno, ma sono state spesso ignorate. La Torre porta in scena storie che fanno riflettere e coinvolgono il pubblico, portando alla luce un lato poco conosciuto di molte donne.

Raccontare le donne straordinarie dimenticate dalla storia, in una conferenza-spettacolo emozionante, ispirante e ironica. È ciò che fa da par suo la nota avvocata e attivista Cathy La Torre, che per la prima volta porterà al Teatro Petruzzelli di Bari lo spettacolo «Tutte le volte che le donne»: l'appuntamento è venerdì 13 febbraio, alle 21, nel politeama barese, in una serata organizzata da Aurora Eventi. Pochi i biglietti ancora in vendita su ticketone.it, e in tutti i punti vendita del circuito Ticket One. Infotel: 328.351.94.02. «Tutte le volte che le donne» è lo show ideato e condotto da La Torre, scritto insieme a Sarah Buono e Gabriele Scotti, con la regia di Bruno Fornasari.

