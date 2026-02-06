Drew Brees e Larry Fitzgerald tra i candidati alla Hall of Fame

La NFL ha annunciato ufficialmente i candidati alla Hall of Fame 2026. Tra i nomi spiccano Drew Brees e Larry Fitzgerald, due grandi protagonisti della lega che potrebbero ricevere il massimo riconoscimento entro la fine dell’anno. La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì sera, con cinque giocatori già scelti per entrare nella storia della NFL.

La Pro Football Hall of Fame ha svelato la sua classe di inserimento per il 2026 durante la cerimonia di premiazione della NFL giovedì sera, con cinque giocatori selezionati per la consacrazione entro la fine dell'anno. Il quarterback Drew Brees e il wide receiver Larry Fitzgerald furono entrambi eletti nel loro primo anno di eleggibilità. A loro si uniranno il kicker Adam Vinatieri e il linebacker Luke Kuechly, entrambi al secondo anno di idoneità, mentre l'ex running back dei San Francisco 49ers Roger Craig è stato selezionato come finalista Seniors.

