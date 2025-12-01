Nato tra le bombe diventato leggenda | la grande storia di Nicola Pietrangeli unico italiano nella Tennis Hall of Fame

Nato tra bombe e fughe, cresciuto tra i marmi del Foro Italico, diventato simbolo della Dolce Vita e dell’Italia che sapeva vincere con eleganza: ecco chi era Nicola Pietrangeli. È finito un calvario, è cominciata la leggenda. L’addio a Nicola Pietrangeli sta commuovendo l’Italia intera, tra sportivi, appassionati di tennis e mondo delle istituzioni e della politica. (ANSA FOTO) – Notizie.com Uno degli ultimi ad andare a trovare il mito del tennis italiano, scomparso oggi lunedì 1 dicembre 2025 all’età di 92 anni, è stato Giovanni Malagò, presidente del Coni e attuale numero uno della Fondazione Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Notizie.com

