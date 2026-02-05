John Cena potrebbe essere inserito nella Hall of Fame nel 2026. La notizia circola da qualche giorno, ma ancora non c’è niente di ufficiale. Dopo aver concluso il suo tour nel 2025, con 36 apparizioni in altrettante città, l’ex wrestler ha annunciato il ritiro definitivo per dicembre a Washington. Ora si parla di un possibile riconoscimento in vista, ma finché non ci saranno conferme, resta solo una voce di corridoio.

Nel 2025 John Cena ha concluso un ciclo di 36 apparizioni in altrettante location diverse, annunciando il ritiro definitivo previsto per il 13 dicembre a Washington durante Saturday Night’s Main Event. Il tema dell’ingresso nella Hall of Fame ha accompagnato l’anno, ma i piani ufficiali della WWE indicano una traiettoria diversa dai desideri di molti appassionati. La WWE ha chiarito che Cena non prenderà parte alla classe attuale della Hall of Fame. L’ingresso è stato indicato per la classe del 2027, collegato a WrestleMania 43 in Arabia Saudita, evento che viene descritto come tra i più significativi della storia della manifestazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - John Cena nella Hall of Fame 2026: verità o speculazione?

Approfondimenti su John Cena Hall of Fame

John Cena potrebbe essere inserito nella Hall of Fame WWE, anche se ha lasciato ufficialmente il ring nel dicembre 2025.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su John Cena Hall of Fame

Argomenti discussi: Giugliano, I Miti del Wrestling il 21 febbraio al palazzetto dello sport: in palio il titolo mondiale WAW; Il Best in the World CM Punk è la star di copertina di WWE® 2K26; WWE: Statistica curiosa sulla WCW; WWE | Statistica curiosa sulla WCW.

John Cena sconfitto da Gunther nella sua Last Dance: ecco perché resta comunque il wrestler più acclamato del 21° secoloArriverà il giorno che il wrestling darà una spiegazione al perché far perdere una leggenda come John Cena – che ha trascinato questa disciplina nell’era moderna andando oltre agli iconici lottatori ... ilmessaggero.it

John Cena ritorna cattivo dopo 22 anni: colpo di scena clamoroso nella WWEI fan e gli appassionati di Wrestling hanno stentato a capire quanto stesse accadendo sul ring, increduli nel vedere John Cena assumere inaspettatamente un atteggiamento completamente differente da ... fanpage.it

John Cena corre tra le auto nel nuovo film Matchbox, il progetto d’azione di Apple TV ispirato ai giocattoli Mattel. Scopri le prime immagini e tutto quello che sappiamo sulla data d’uscita e il cast stellare! #Matchbox #JohnCena #AppleTV #Mattel facebook