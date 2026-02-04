dove vedere inter torino e tutto lo sport in tv del 4 febbraio 2026

Questa sera si gioca l’atteso match tra Inter e Torino. La partita si svolge a San Siro e si annuncia molto combattuta, con i nerazzurri che cercano punti importanti in casa. Nel frattempo, in tv, si può seguire anche la discesa olimpica maschile a Bormio, una delle prove più attese di Milano Cortina 2026. Gli sportivi avranno modo di seguire tutto in diretta e senza perdere nessuna emozione.

La giornata di oggi, mercoledì 4 febbraio, non sarà particolarmente ricca sul fronte degli eventi calcistici da seguire in tv e in streaming. Stasera, alle 21 in punto, si apriranno i quarti di finale della Coppa Italia tra Inter e Torino, in diretta dall'U-Power Stadium di Monza e in chiaro su Italia 1. Sempre in prima serata proseguiranno in Spagna i quarti di finale della Coppa del Re: oggi andranno in scena Alavés-Real Sociedad e Valencia-Atletico Bilbao. Nel pomeriggio, invece, in campo i giovani talenti della UEFA Youth League con Colonia-Inter. 18 - Calcio, UEFA Youth League: Colonia-Inter, Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW21 - Calcio, Coppa Italia: Inter-Torino, Mediaset Infinity, Italia 121 - Calcio, Coppa del Re: Alavés-Real Sociedad, DAZN21 - Calcio, Coppa del Re: Valencia-Atletico Bilbao, DAZN Al via oggi, a due giorni dall'attesa Cerimonia d’Apertura, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Oggi si gioca anche Parma-Juve e Cremonese-Inter.

