La MotoGp resta su Sky | accordo per il Mondiale fino al 2027

Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGp, annunciano un nuovo accordo pluriennale: la MotoGp resta nella Casa dello Sport anche i prossimi due anni". Così Sky in una nota nella quale annuncia di aver "acquisito i diritti di trasmissione per tutti i Gran Premi del Fim MotoGp World Championship fino alla stagione 2027 compresa. Su Sky e Now sarà quindi possibile continuare a seguire in diretta tutti i Gran Premi di MotoGP, Moto2 e Moto3, con alcune gare delle tre classi visibili anche in chiaro su Tv8". "Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Dorna e di continuare a portare l'adrenalina delle due ruote nelle case degli appassionati, con l'eccellenza del nostro racconto sportivo e le tecnologie più all'avanguardia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La MotoGp resta su Sky: accordo per il Mondiale fino al 2027 Leggi anche: La MotoGP resta su Sky Sport fino al 2027! Firmato un rinnovo biennale con Dorna Leggi anche: Guido Meda: «Sky casa del Motomondiale, adrenalina della MotoGP continua fino al 2027» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. MotoGP, MotoGP al bivio: SKY e Case devono trovare un accordo con Dorna. La MotoGp resta su Sky: accordo per il Mondiale fino al 2027 - Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGp, annunciano un nuovo accordo pluriennale: la MotoGp resta nella Casa dello Sport ... iltempo.it

Diritti tv: Sky e MotoGP rinnovano l’accordo fino al 2027. Sky Sport resta la casa della MotoGP - Nuovo accordo pluriennale tra Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGP: tutti i Gran Premi in diretta su Sky e Now, alcune gare saranno trasmesse anche in chiaro su TV8 ... engage.it

La MotoGp su Sky Sport fino al 2027: «Nostro punto fermo da 11 anni, orgogliosi del nuovo accordo» - Il campionato di moto più veloce del mondo resta su Sky fino alla stagione 2027 compresa, la soddisfazione del Ceo Andrea Duilio: «Continueremo a garantire la migliore esperienza di visione possibile» ... corriere.it

La MotoGP resta su Sky: accordo rinnovato fino alla stagione 2027 x.com

Misterhelmet Magazine. . La MotoGP è viva e non si preoccupa dei nostalgici. A lei interessa chi compra contenuti. Chi lo capisce resta, chi non lo capisce guarda i cantieri. I numeri raccontano un'altra storia. #misterhelmet Link al video completo qui: https://lin - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.