Sabato 7 febbraio alle 18.00, l’Unipol Arena ospita la semifinale di Coppa Italia tra Verona e Perugia. La partita mette in campo le due squadre più in forma della Superlega e promette grande spettacolo. Chi vince passa in finale, ma ancora non si sa chi avrà la meglio. La partita sarà trasmessa in tv e disponibile anche in streaming.

La seconda semifinale di Coppa Italia, sabato 7 febbraio alle 18.00 all’Unipol Arena, concentra in un’unica sfida il meglio espresso finora dalla Superlega. A Casalecchio si affrontano Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona, ovvero prima e seconda forza del campionato, separate da pochi punti e accomunate da un rendimento di altissimo profilo. Un confronto che va oltre il valore del singolo match e che mette in palio supremazia, ambizione e continuità. Perugia si presenta all’appuntamento forte di 17 vittorie in 19 partite e di una leadership costruita su profondità, qualità e solidità mentale. La formazione guidata da Lorenzetti punta all’ottava finale di Coppa Italia e può alimentare il sogno della quinta vittoria, dopo aver già sollevato il trofeo quattro volte negli ultimi nove anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Verona-Perugia, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streaming

Approfondimenti su Verona Perugia

Domenica 24 gennaio alle 15, Conegliano e Novara si sfideranno nella semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Verona Perugia

Argomenti discussi: Como Atalanta in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Dove vedere Sinner e Musetti, la Champions League e tutto lo sport in tv il 28 gennaio; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv.

Dove vedere in tv Verona-Perugia, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streamingLa seconda semifinale di Coppa Italia, sabato 7 febbraio alle 18.00 all'Unipol Arena, concentra in un’unica sfida il meglio espresso finora dalla ... oasport.it

Dove vedere in tv Trento-Piacenza, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streamingLa prima semifinale di Coppa Italia si apre con una sfida che mette sul tavolo pressioni, obiettivi e passato recente: Itas Trentino contro Gas Sales ... oasport.it

Simone Giannelli in vista del match contro Verona: «Mi aspetto una partita lunga che molto probabilmente si deciderà al tiebreak» Sir Safety Perugia facebook

NEXT MATCH - SEMIFINALE DEL MONTE COPPA ITALIA Mancano solo 3 giorni alla Semifinale della Del Monte Coppa Italia! Il match sarà contro Perugia! Sabato 7 Febbraio Ore 18.00 Sir Susa Scai Perugia vs Rana Verona Unipol Arena Bol x.com