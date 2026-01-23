Dove vedere in tv Conegliano-Novara Coppa Italia volley femminile 2026 | orario semifinale programma streaming

Domenica 24 gennaio alle 15, Conegliano e Novara si sfideranno nella semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’evento dal vivo. Di seguito, il programma completo e le modalità di visione per non perdere nemmeno un minuto di questa semifinale.

Conegliano e Novara si affronteranno nella prima semifinale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, che andrà in scena sabato 24 gennaio (ore 15.30) alla Inalpi Arena di Torino. Si preannuncia una partita davvero infuocata tra le detentrici del trofeo e le arrembanti piemontesi che, dopo aver messo paura alla corazzata veneta nel recente scontro diretto in Serie A1, proveranno a fare lo sgambetto in una partita da dentro o fuori. Impegno decisamente probante per le Pantere, che inseguono il settimo sigillo consecutivo nella competizione e che puntano al primo trofeo della stagione, dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro Milano e la finale del Mondiale per Club contro Scandicci.

