Stasera si gioca la semifinale di Coppa Italia volley tra Itas Trentino e Gas Sales Piacenza. La partita si svolge in diretta tv e streaming, con in palio un posto in finale. Le due squadre si sono affrontate più volte negli ultimi anni e questa volta si sfidano con l’obiettivo di passare il turno. I tifosi sono pronti a seguire ogni punto di una partita che promette emozioni e spettacolo.

La prima semifinale di Coppa Italia si apre con una sfida che mette sul tavolo pressioni, obiettivi e passato recente: Itas Trentino contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, due squadre che negli ultimi anni si sono spesso ritrovate faccia a faccia nei momenti che contano davvero. Per entrambe, il pass per la finale rappresenta molto più di un semplice traguardo stagionale, ma il punto di incontro tra ambizione e necessità di conferme. Per Trento la posta è particolarmente alta. I gialloblù inseguono infatti la decima finale di Coppa Italia della loro storia, un obiettivo dal forte valore simbolico per una società che non alza il trofeo dal 2013 e che ha visto sfumare le ultime cinque finali disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Trento-Piacenza, Coppa Italia volley 2026: orario semifinale, tv, streaming

