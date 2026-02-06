Dovbyk, che aveva attirato l’attenzione del Milan come possibile attaccante, ora si trova ai margini della Roma. La sua esclusione dalla lista ufficiale per l’Europa League sorprende molti, considerando le aspettative che circolavano intorno a lui questa estate. La scelta del tecnico giallorosso ha fatto discutere e il giocatore si prepara a fare ancora i conti con il suo ruolo nel nuovo ambiente.

Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si tratta Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Batistuta svela: «Fiorentina? Se potessi io scenderei anche in campo per aiutare! Se mi chiamassero.» Cremonese, Nicola vince il premio Allenatore Gentleman Serie B 202425: «Ha sempre dimostrato grande stile, incarnando principi sportivi in campo e in panchina» Formazioni ufficiali Verona Pisa: le scelte di Sammarco e Hiljemark. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dovbyk, incredibile incrocio di destini: da possibile 9 del Milan a escluso eccellente nella Roma

Approfondimenti su Dovbyk roma

Roma-Milan, un confronto atteso tra due delle principali squadre italiane, vedrà l’assenza di due giocatori chiave: Gimenez e Dovbyk.

Roma e Napoli valutano l'ipotesi di un incrocio in attacco tra Dovbyk e Lucca.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Dovbyk roma

Dovbyk e l’incredibile gol sbagliato a porta vuota contro l’Inter: Gasperini disperato in panchinaArtem Dovbyk è stato il protagonista in negativo della sconfitta della Roma contro l’Inter: un suo errore incredibile al 60? ha condannato i giallorossi al KO. Lasciando allibiti i tifosi romanisti ed ... fanpage.it

Gli errori di DovbykIn quella circostanza, la Roma si era vista assegnare un rigore fondamentale per la partita. Sul dischetto si era presentato l’attaccante giallorosso Artem Dovbyk, che però aveva clamorosamente ... ilmessaggero.it

"L'attacco alla profondità che ha Dovbyk, Lautaro non ce l'ha. Se Lautaro oggi è più cinico è perché c'è stata una crescita": Simone Tiribocchi fa discutere sul paragone tra i due attaccanti "Non sto dicendo che Lautaro non è forte, ma messo nelle stesse cond facebook