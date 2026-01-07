Roma e Napoli idea incrocio in attacco | Dovbyk e Lucca sul tavolo

Roma e Napoli valutano l'ipotesi di un incrocio in attacco tra Dovbyk e Lucca. Si tratta di una riflessione in fase preliminare, basata su valutazioni di mercato e necessità tattiche. Al momento, non ci sono trattative ufficiali o accordi definitivi, ma l'idea sta emergendo tra gli addetti ai lavori come possibile soluzione. Restano da monitorare sviluppi e eventuali conferme ufficiali.

È un'idea che nasce dai conti prima ancora che dal campo. Non una trattativa avviata, non un tavolo aperto, ma una riflessione concreta che inizia a circolare negli ambienti giusti: Roma e Napoli, come raccontato anche dalla redazione di sololaroma.it, stanno valutando la possibilità di incrociare i rispettivi numeri nove per rinnovare due attacchi che, per motivi diversi, non hanno ancora reso quanto previsto. Un'ipotesi che nasce dall'incertezza. Il punto di partenza è comune. La Roma cerca soluzioni credibili davanti, ma senza forzare investimenti pesanti. Il Napoli, dal canto suo, è alle prese con un reparto offensivo da riorganizzare tra infortuni, gerarchie incerte e valutazioni di medio periodo.

Napoli, c'è emergenza al centro: Neres e Lang le certezze. Le ultime in vista del big match con la Roma - Il Napoli ha dato una spallata alla crisi con le vittorie contro Atalanta e Qarabag, ma l’esame Roma di stasera può certificare la completa ... ilmessaggero.it

Roma, i big match sono un incubo (ko con Inter, Milan e Napoli) ma la classifica ancora sorride. Allarme attacco - «Fare peggio di così è impossibile», questa frase di Gasperini racchiude quello che pensa il tecnico dell’opaca prestazione contro il Napoli. ilmessaggero.it

Originario di Napoli e professore ordinario all'Università Sapienza di Roma, Nicola Maffulli è il ricercatore più influente al mondo nel campo dell'ortopedia e della medicina dello sport: a decretarlo è l'autorevole e prestigioso ranking della Stanford University. L - facebook.com facebook

Calciomercato in diretta: #Roma, #Napoli e #Lazio, segui tutte le trattative LIVE x.com

