Dopo la stangata e la beffa la tassa sui pacchi cambia ancora

Dopo aver annunciato una tassa da 2 euro sui pacchi in arrivo dall’estero, il Governo Meloni sta pensando di sospenderla. La misura, che aveva già fatto discutere, potrebbe essere bloccata prima di entrare in vigore, per allinearsi al nuovo dazio europeo di 3 euro previsto da luglio. La decisione arriva dopo le proteste di chi riceve spesso piccoli pacchi dall’estero.

La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi fino a 150 euro, prevista dall’UE per l’estate, è stata anticipata dal governo Meloni per aumentare le entrate.

Attualmente si svolge la riunione della commissione Bilancio del Senato per esaminare il maxi-emendamento alla Manovra, sul quale il governo ha posto la fiducia.

