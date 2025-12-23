Attualmente si svolge la riunione della commissione Bilancio del Senato per esaminare il maxi-emendamento alla Manovra, sul quale il governo ha posto la fiducia. Un punto centrale riguarda la proposta di Giorgetti sulla tassa sui pacchi, che ha suscitato discussioni tra le categorie interessate. Il risultato di questa riunione determinerà le modifiche finali al testo e influenzerà le future norme fiscali e di supporto alle attività commerciali.

E' in corso la riunione della commissione Bilancio del Senato sul maxi-emendamento alla Manovra che dovrà dare il parere sul testo sul quale il governo ha posto la fiducia in Aula. Previsto lo stralcio di cinque norme dal testo tra le altre quella sui lavoratori sottopagati. Nel maxi-emendamento, invece, non è presente la misura riguardante lo spoil system per le Authority. Lunedì sera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si è presentato in aula al Senato: "Sulla tassa sui pacchi ho visto un cambiamento rivoluzionario in Europa perché l' overcapacity di certi paesi" extra Ue "avrebbe distrutto la rete Ue del commercio al dettaglio che rende vive le nostre città", ha sottolineato con orgoglio il numero 2 della Lega. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Manovra, Giorgetti e la tassa sui pacchi: "Stavano uccidendo i negozi". Cosa cambia nel testo

Leggi anche: Affitti brevi, banche e tassa sui mini pacchi: cosa cambia in Manovra

Leggi anche: Manovra, le modifiche (da un miliardo) dell'ultima ora: affitti brevi, Rc auto, banche e tassa sui pacchi. Cosa cambia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Manovra, oggi atteso il pacchetto del governo da 3,5 miliardi. Ponte sullo Stretto, riprogrammate le risorse per il 2026; Giorgetti: “Noi austeri? È prudenza”. E difende il favore ai fondi pensione (“resterà…; Meloni e Giorgetti vogliono mettere una tassa di 2 euro sui pacchi sotto i 150 euro: cosa cambia per le famiglie italiane nel 2026; Manovra riscritta, il governo senza soldi gioca d’azzardo.

Giorgetti: “Noi austeri? È prudenza”. E difende il favore ai fondi pensione (“resterà nella storia”) e la tassa sui piccoli pacchi - Il ministro dell'Economia risponde alle critiche sulla legge di bilancio e rivendica le scelte su pensioni e tassa sui pacchi dall'Asia ... ilfattoquotidiano.it