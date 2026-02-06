Doping sul pene | studio su iniezioni nei massaggi a Milano Cortina

A Milano Cortina i sospetti di doping si spostano anche sul piano più insolito: alcune voci parlano di iniezioni sul pene come metodo per migliorare le prestazioni. Le autorità sportive stanno indagando su questa pratica, che sembra diffondersi tra alcuni atleti in vista delle Olimpiadi del 2026. La scoperta ha sorpreso molti, in un contesto già segnato da altre forme di doping.

**Iniezioni sul pene per un vantaggio in gara: il sospetto di doping a Milano Cortina** A Milano Cortina, in occasione delle Olimpiadi invernali programmate per il 2026, si sta suscitando un fenomeno mai visto prima nel mondo dello sport: il doping non più soltanto a livello di muscoli o cuore, bensì a livello anatomico. Un’ipotesi estrema, ma non priva di fondamento, è emersa in ambito internazionale: alcuni atleti potrebbero utilizzare iniezioni di acido ialuronico nel pene per ottenere un vantaggio nel salto con gli sci. L’ipotesi, nata da un articolo della Bild, ha acceso discussioni su un tema ancora poco esplorato, soprattutto in un contesto olimpico dove ogni centimetro conta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Milano e a Cortina si parla di uno scandalo che potrebbe scuotere il mondo dello sport.

I saltatori a Milano-Cortina rischiano di finire sotto inchiesta.

'Iniezioni sul pene ultima frontiera del doping', il sospetto a Milano CortinaNel salto con gli sci, l'aumento delle dimensioni del pene permetterebbe di usare tute più ampie con vantaggi in gara ... adnkronos.com

