‘Iniezioni sul pene ultima frontiera del doping’ il sospetto a Milano Cortina

Questa mattina a Milano e a Cortina si parla di uno scandalo che potrebbe scuotere il mondo dello sport. Le accuse riguardano iniezioni sul pene, considerate l’ultima frontiera del doping. Le autorità stanno indagando su possibili pratiche illegali tra gli atleti, mettendo in dubbio la lealtà delle competizioni. La scoperta ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra gli esperti e gli appassionati.

(Adnkronos) – Si dice che il doping sia sempre in vantaggio rispetto all'antidoping. Il sospetto, però, è che nel salto con gli sci si vada oltre ogni previsione. Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 stanno per aprirsi ufficialmente e il tema del doping rimbalza sui media. E sotto i riflettori della Wada, l'agenzia mondiale antidoping, rischia di finire il salto con gli sci per il sospetto di una pratica illecita che verrebbe attuata. Tra gli atleti, come scrive anche il New York Times, ci sarebbe qualcuno disposto a iniettarsi acido ialuronico nel pene per guadagnare un vantaggio in gara.

