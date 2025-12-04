Donna incinta aggredita con calci e pugni le era proibito uscire di casa da sola | 23enne arrestato

La notte del 1° dicembre i Carabinieri della stazione di Savio hanno arrestato uno straniero 23enne, per maltrattamenti nei confronti della convivente, una 36enne straniera incinta.Il tutto è cominciato intorno alle 2 di notte quando a Lido di Savio una pattuglia impegnata in servizio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Donna incinta aggredita con calci e pugni, le era proibito uscire di casa da sola: 23enne arrestato

