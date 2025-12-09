Festività | il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

Pisa, 9 dicembre 2025 – Una mattinata dedicata all’incontro istituzionale e allo scambio di auguri natalizi si è svolta presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, che ha ricevuto la visita del Generale di Brigata Pierluigi Solazzo, comandante della Legione Carabinieri Toscana. Ad accoglierlo è stato il comandante provinciale, Colonnello Ivan Boracchia, insieme a una rappresentanza di militari in servizio presso la sede, ai reparti operanti sul territorio e a una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Nel corso dell’incontro, il Generale Solazzo ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne dell’Arma nel territorio pisano, sottolineandone la professionalità, la dedizione e l’alto senso del dovere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

