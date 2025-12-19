Carabinieri il generale Del Monaco in visita al comando provinciale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato questa mattina il comando provinciale di Agrigento per un momento di incontro e scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie, consolidando i rapporti tra le istituzioni e rafforzando l’impegno a tutela della comunità.

Immagine generica

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita questa mattina al comando provinciale di Agrigento per il tradizionale scambio di auguri in vista delle festività natalizie.Accolto dal colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Carabinieri, il generale Scandone in visita al comando provinciale dell'Arma

Leggi anche: Festività: il Generale Solazzo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il generale Del Monaco in visita ai carabinieri di San Giuseppe Jato e Altofonte: Presìdi essenziali di legalità; Visita del generale Del Monaco al Comando Provinciale dei Carabinieri; Visita del comandante interregionale alla Legione Sicilia, scambio di auguri con i carabinieri; Visita del gen. Ubaldo Del Monaco al Comando provinciale dei Carabinieri.

carabinieri generale monaco visitaCarabinieri, il generale Del Monaco in visita al comando provinciale di Agrigento - Nella mattinata odierna, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento per il tradizionale sc ... grandangoloagrigento.it

carabinieri generale monaco visitaCarabinieri, il generale Del Monaco in visita alla stazione di Altofonte e San Giuseppe Jato - “Presidi fondamentali in territori dalla storia complessa” ALTOFONTE, 11 dicembre – Prosegue il tour istituzionale del Comandante della Legione Carabinier ... monrealenews.it

carabinieri generale monaco visitaVisita del Generale di Brigata Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, al Comando Provinciale di Ragusa - Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri "Sicilia", nel pomeriggio del 16 dicembre si è ... radiortm.it

Gli auguri del comandante della Legione Carabinieri ‘Sicilia’ ai militari della provincia aretusea

Video Gli auguri del comandante della Legione Carabinieri ‘Sicilia’ ai militari della provincia aretusea

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.