Carabinieri il generale Del Monaco in visita al comando provinciale

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha visitato questa mattina il comando provinciale di Agrigento per un momento di incontro e scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie, consolidando i rapporti tra le istituzioni e rafforzando l’impegno a tutela della comunità.

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri "Sicilia", ha fatto visita questa mattina al comando provinciale di Agrigento per il tradizionale scambio di auguri in vista delle festività natalizie.Accolto dal colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale.

