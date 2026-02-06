Torna l' 8 febbraio la domenica ecologica | chi può circolare e chi no

Torna domenica 8 febbraio la giornata dedicata alla riduzione del traffico in città. Le auto più inquinanti saranno vietate, mentre chi può circolare deve rispettare le nuove regole. La questione ambientale torna al centro dell’attenzione mentre i cittadini si preparano a limitare gli spostamenti per un giorno.

Domenica 8 febbraio sarà domenica ecologica, nell’ambito delle misure di regolazione della circolazione veicolare contro l’inquinamento atmosferico. Dalle 8.30 alle 18.30 saranno in vigore le limitazioni vigenti all’interno del centro abitato di Ravenna dal lunedì al venerdì fino al 31 marzo –.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Domenica Ecologica

Il 11 gennaio si terrà una domenica ecologica, volta a ridurre l’inquinamento atmosferico tramite restrizioni alla circolazione veicolare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Domenica Ecologica

